Het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima is niet eerder zo laag geweest. Dat komt onder meer doordat het koningspaar zich de afgelopen twee jaar niet altijd aan de coronaregels wist te houden. Ondanks dat is een meerderheid van de Nederlanders (56 procent) wel nog altijd voorstander van de monarchie, meldt EenVandaag op basis van zijn jaarlijkse Koningsdagonderzoek onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel.