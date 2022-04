Volgens directeur Paul van Selms van UnitedConsumers is de belangrijkste oorzaak dat de vraag naar diesel even groot is gebleven, terwijl de vraag naar benzine is afgenomen. „Door de pandemie bleven veel particulieren thuis. Dat zijn voornamelijk benzinerijders. Maar de transportsector moest ook tijdens de pandemie doorgaan. En daar wordt uitsluitend diesel gebruikt.”