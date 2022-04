VVD en D66 willen meer vaart maken met de productie van waterstof. De twee coalitiepartijen willen ambitieuzere doelen, meer duidelijkheid over de toekomst van waterstof in Nederland en meer regie „vergelijkbaar met de Deltawerken”, zo schrijven ze in een nieuw plan. Het voorstel is concreter dan de plannen die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord.