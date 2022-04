De wens „Volgend jaar in Jeruzalem” is afkomstig uit een Joods gebed dat uitgesproken wordt bij de Grote Verzoendag en Pesach. Hoe gemakkelijk is het dit jaar om, in aanloop naar Pasen, naar Jeruzalem af te reizen? „Mensen die enthousiast zijn over Israël, laten zich niet gauw door wat papierwerk tegenhouden.”