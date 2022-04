In de coronaperiode legde de overheid ons twee soorten vergaande vrijheidsbeperkende ingrepen op: enkele keren een lockdown, die het openbare leven voor een deel verlamde, en een aantal weken een avondklok. De ouderen hebben wellicht herinnering aan een derde maatregel uit deze categorie, al was de aanleiding daartoe totaal anders. Ik bedoel de autoloze zondagen in 1973.