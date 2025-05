CNBC: Chinese webshop Temu stopt met producten verzenden naar VS

In de afgelopen dagen heeft Temu zijn website en app in de VS volgens CNBC aangepast. Amerikanen kunnen nu alleen nog producten zien die worden verzonden vanuit magazijnen in de VS.

Vrijdag is een maatregel van de Amerikaanse president Donald Trump ingegaan over heffingen op pakketten tot 800 dollar uit China en Hongkong. Die waren eerder vrijgesteld van heffingen, maar worden nu belast met een speciaal tarief van 120 procent van de productwaarde of een minimumbedrag van 100 dollar.

Voor de heffingen hadden Amerikaanse consumenten nog veel producten van Temu en concurrent Shein ingeslagen, zoals huishoudelijke apparaten en make-upkwasten.