Trump: VS bevinden zich in een economische ‘overgangsperiode’

In een interview met NBC News kreeg Trump de vraag of het acceptabel zou zijn als er op korte termijn in de VS een recessie zou optreden. „Alles is oké”, reageerde hij. „Dit is een overgangsperiode. Ik denk dat we het fantastisch gaan doen.”

Trump antwoordde vervolgens „nee” op de vraag of hij écht niet bang is voor een recessie op korte termijn. „Alles kan gebeuren, maar ik denk dat we de beste economie in de geschiedenis van ons land gaan krijgen”, hield hij vol.

Woensdag werd bekend dat de Amerikaanse economie in de eerste drie maanden van dit jaar met naar schatting 0,3 procent is gekrompen.