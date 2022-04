De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft donderdagavond gewaarschuwd dat de situatie in het stadje Borodjanka nog „aanzienlijk erger” is dan in het naburige Boetsja. De moord op burgers en de op straat achtergelaten lijken zorgden voor afschuw in de wereld. Het sterke vermoeden van oorlogsmisdaden door de Russische troepen leidde tot strengere sancties. Moskou ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen.