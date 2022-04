Kankervaccin lijkt volgens artsen werkzaam bij honden

Een Mechelse herder waarbij botkanker werd vastgesteld en die een heel korte levensverwachting had, lijkt drie maanden na toediening van een kankervaccin weer helemaal de oude. Dat zeggen althans artsen van het Medisch Centrum voor Dieren (MCD) in Amsterdam, die de 10-jarige Rax hebben behandeld. Ze hopen dat het middel ooit ook voor de mens kan worden gebruikt. Er blijken inmiddels ook al twee honden met blaaskanker met succes te zijn gevaccineerd in Amsterdam UMC. Een van de honden leeft nog steeds, de ander stierf na anderhalf jaar, zo laten de betrokkenen nu weten.