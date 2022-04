Duitse inlichtingendiensten hebben radioverkeer onderschept waarop te horen zou zijn dat Russische soldaten praten over het doden van burgers in de Oekraïense plaats Boetsja. Onder andere het Duitse weekblad Der Spiegel bericht daarover. Het zou opnieuw aantonen dat Rusland zo goed als zeker verantwoordelijk is voor de dood van veel burgers in de voorstad van hoofdstad Kiev.