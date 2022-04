Justitie in Italië heeft wegens het instorten van de Morandibrug in Genua 59 personen in staat van beschuldiging gesteld. De rechter die het proces voorbereidde heeft dat volgens persbureau ANSA donderdag bepaald. De belangrijke verbinding in de Noord-Italiaanse stad bezweek in 2018. Daardoor kwamen 43 mensen om het leven.