Epic Games en LEGO werken samen aan een ruimte in de metaverse. Hoe die eruit gaat zien, wat er te doen zal zijn en wanneer die beschikbaar is, is nog niet bekend. Metaverse is de virtuele wereld van Meta, het moederbedrijf van Facebook, waar mensen op termijn moeten kunnen werken, spellen spelen en afspreken met vrienden. Meta-topman Mark Zuckerberg ziet daar zoveel in dat hij eerder de naam van zijn bedrijf heeft veranderd.