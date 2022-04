Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) heeft in 2021 fors meer meldingen binnengekregen van verdacht beeldmateriaal van misbruik met minderjarigen. De stijging komt vooral door meldingen uit Nederland, vanuit het buitenland werd er juist minder vaak aan de bel getrokken. Maar, merkt het EOKM op, dat betekent niet per se dat er ook meer materiaal is verspreid.