Amerikaanse en Britse overheidsdiensten hebben in maart in alle stilte voorkomen dat Russische staatshackers een grote cyberaanval konden uitvoeren. Duizenden computersystemen waren besmet, klaar om over te nemen en te gebruiken, maar de operatie verbrak de verbinding tussen Rusland en de zogenoemde bots. Daardoor kon Rusland ze niet inzetten.