NVM: aanbod op huizenmarkt stijgt licht, maar nog veel onzeker

Het aanbod op de huizenmarkt zal dit jaar licht stijgen en de prijsstijging zal wat afvlakken, verwacht makelaarsvereniging NVM. Maar er is nog veel onzekerheid op de huizenmarkt. „Met alle nieuwbouw van eerder gestarte bouwprojecten die eraan gaat komen zal het aantal verkochte huizen toenemen, maar veel is nog onduidelijk”, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes in een toelichting op de kwartaalcijfers over de huizenmarkt. De stijgende inflatie, energieprijzen en bouwkosten zorgen ook voor veel onzekerheid.