De VVD wil nu nog geen oordeel vellen over het handelen van Hugo de Jonge in de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. „Minister De Jonge moet vandaag nadere tekst en uitleg geven, context scheppen. Maar uiteindelijk is dat ook maar een deel van het totale verhaal over de mondkapjesdeal”, zei Kamerlid Judith Tielen in het debat.