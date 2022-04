Sinds de internationale kritiek op het bloedbad in Boetsja is Rusland van tactiek veranderd en „worden lichamen van Oekraïense slachtoffers verborgen.” De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft dat in zijn dagelijkse videoboodschap gezegd. Desondanks blijft hij optimistisch dat de waarheid altijd boven tafel komt.