Huizen volgens makelaars goedkoper dan eind 2021

Na jaren van steeds sterker stijgende huizenprijzen is er op de woningmarkt een eerste teken van afkoeling. Woningkopers betaalden in de eerste drie maanden van 2022 in doorsnee 2,1 procent minder voor een bestaand huis dan in het voorgaande kwartaal, meldt makelaarsorganisatie NVM. Het is sinds het begin van 2019 niet meer voorgekomen dat huizen goedkoper werden dan een kwartaal eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 was er nog wel sprake van een forse prijsstijging.