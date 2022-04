De Duitse industrie heeft in februari meer geproduceerd. De productie van de maakbedrijven in de grootste economie van de eurozone nam op maandbasis met 0,2 procent toe. Op jaarbasis was de stijging 3,2 procent. In vergelijking met de periode voor de coronacrisis was de productie 4 procent minder. De impact van de oorlog in Oekraïne was nog niet zichtbaar in de cijfers, aangezien de invasie eind februari begon.