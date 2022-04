De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Politiemensen moesten 18.477 keer geweld toepassen, zo’n 2000 incidenten meer dan in 2020. „Het effect van de coronatijd op de samenleving, en daarmee ook op het politiewerk, is terug te zien in de geweldscijfers van de politie”, meldt de politie in een toelichting.