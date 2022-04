Een groot deel van de oppositie is ontevreden over de stapels stukken over de omstreden mondkapjesdeal die minister Conny Helder voor Langdurige Zorg naar de Kamer heeft gestuurd. Veel documenten zijn zwartgelakt, waardoor een volledig beeld nog steeds ontbreekt. Ook de excuses van voormalig zorgminister Hugo de Jonge vallen niet in goede aarde.