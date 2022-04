Duitsland heeft woensdag een plan teruggedraaid om vanaf 1 mei een einde te maken aan de verplichte quarantaine van mensen die besmet zijn met het coronavirus. Maandag had minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach daartoe nog opgeroepen. Volgens de bestaande regels in Duitsland moeten mensen met een coronabesmetting minimaal zeven dagen in isolatie.