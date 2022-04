De Jonge: ik had eerder openheid moeten geven over Van Lienden

Hugo de Jonge vindt bij nader inzien dat hij eerder had moeten aangeven dat hij zijn politiek adviseur en een topambtenaar in de coronacrisis had gevraagd om contact op te nemen met Sywert van Lienden. Daarmee had „verwarring” over zijn betrokkenheid bij de omstreden mondkapjesdeal kunnen worden voorkomen, schrijft hij in een brief aan de huidige minister voor Langdurige Zorg Conny Helder. Hij zegt de gang van zaken te „betreuren”.