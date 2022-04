Mondkapjes kunnen fluctueren in waarde, de waarheid is en blijft een deugd

In de Tweede Kamer neemt het ongemak over de zogeheten mondkapjesdeal merkbaar toe. Deze kwestie, ook wel de Sywertgate genoemd, speelde zich af in april 2020, aan het begin van de coronacrisis. Het ministerie van Volksgezondheid zat danig met de handen in het haar: de zorgsector kampte met een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. De druk op toenmalig zorgminister Bruins om een en ander tijdig te regelen was dermate groot dat de aimabele bewindsman er onder bezweek.