Amir (43) en zijn vrouw Samaneh (33) ontvangen hun bezoek in een rijtjeshuis in Veenendaal, waar ze sinds tweeënhalf jaar met hun twee dochters wonen. Dat ze dit onderdak kregen, nadat hun asielverzoek werd afgewezen, noemt Amir „een wonder.” Leden van de Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) in Veenendaal vangen hen sinds 2016 op.