Forse bonussen voor baas Air France-KLM ondanks miljardenverlies

Topman Ben Smith van Air France-KLM heeft over 2021 miljoenen euro’s aan bonussen verdiend, ondanks dat het luchtvaartconcern ook het tweede coronajaar met een miljardenverlies afsloot. Dat staat in het jaarverslag van Air France-KLM. Hij zal wel een tijd moeten wachten voor alles aan hem wordt uitgekeerd, want volgens Europese regels mag hij bepaalde bonussen pas uitbetaald krijgen als een groot deel van de ontvangen staatssteun is terugbetaald.