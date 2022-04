Een koppel dat tijdens een verblijf in een Airbnb in het geheim is gefilmd kan niet direct terecht bij een rechtbank. Dat heeft het Hooggerechtshof van Florida bepaald. Volgens de gebruiksovereenkomst van Airbnb, die de twee hadden ondertekend, moet het stel eerst in arbitrage. Het is een overwinning voor het woningverhuurplatform, want het bedrijf wil dit soort zaken het liefst buiten de rechtbank houden.