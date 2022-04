Moslims beginnen aan eerste ramadan na coronalockdowns

Honderden miljoenen moslims over de hele wereld, onder wie honderdduizenden Nederlanders, beginnen zaterdag aan de vastenmaand ramadan. Een maand lang mogen ze van het ochtendgloren tot in de avond niet eten, niet drinken, niet vrijen en niet roken. Ze moeten juist extra aan liefdadigheid doen. De ramadan is voor moslims een periode van opoffering en bezinning. Ramadan eindigt met het Suikerfeest op 1 en 2 mei. Zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en reizigers hoeven niet te vasten.