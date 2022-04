De NS ziet het aantal treinreizigers oplopen nu het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht zijn losgelaten. In de week na 23 maart, toen een mondkapje in de trein niet meer hoefde, lag het aantal reizigers op 73 procent vergeleken met diezelfde week in 2019, toen er nog geen coronamaatregelen waren. Begin maart was dat 63 procent.