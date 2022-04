Vanaf 11 april hoeven Nederlanders na een positieve zelftest op corona niet meer naar de GGD om dit te laten bevestigen. Dat is een van de punten uit de langetermijnstrategie voor corona van het kabinet. Preventie wordt een zaak van zowel burgers, overheid als sectoren, maar veel concrete invulling ontbreekt nog in de strategie die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.