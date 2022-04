De voorlopig hechtenis van een 36-jarige vrouw uit Ede die een man doodreed is door de rechtbank in Arnhem met negentig dagen verlengd. De vrouw wordt ervan verdacht dat zij op 19 maart een 64-jarige man uit Gaanderen in het centrum van Ede opzettelijk heeft aangereden. De man overleed later aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van doodslag.