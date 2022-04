Lokale initiatieven die Oekraïense vluchtelingen onderbrengen bij gastgezinnen selecteren hun weldoeners door bij ze langs te gaan. In een gesprek proberen ze aan te voelen of iemand te vertrouwen is, zo vertelt Maurits Klaver, die zelf in en rond het Gelderse Druten tot dusver veertien Oekraïense gezinnen wist te plaatsen bij mensen thuis.