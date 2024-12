Veldkamp wil naast sancties ook concrete hulp aan Georgiërs

Los daarvan gaat Nederland de Georgische mensen die opkomen voor de vrijheid concrete hulp geven, zei Veldkamp. Zo gaat Nederland journalisten beschermende middelen geven, zoals gasmaskers, zodat ze hun werk kunnen blijven uitoefenen.

Mensen die in Georgië tijdens betogingen tegen de anti-Europese koers van het land zijn opgepakt, kunnen op juridische hulp via Nederland rekenen, zei Veldkamp verder. Nederland gaf al bilaterale steun aan vrijheidslievende Georgiërs, „maar daar gaan we nog eens extra een tandje bijzetten”.

Veldkamp dringt bij zijn EU-collega’s aan op sancties tegen Georgië. „Er vond en vindt grote repressie plaats tegen demonstranten die in Georgië demonstreren voor een Europese toekomst. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. Het probleem is dat niet iedereen daarvan overtuigd is inderdaad, maar we moeten vandaag toch tenminste enkele stappen kunnen nemen.”

De buitenlandminister ziet inmiddels wel wat beweging, nadat hij naar eigen zeggen vorige week de discussie binnen de EU heeft opgeschud over het instellen van sancties. „Want die zat muurvast.” Hij hoopt dat er maandag in Brussel op zijn minst kleine stappen worden gezet. Veldkamp denkt onder meer aan visumsancties die zijn gericht op bepaalde besluitvormers in Georgië.