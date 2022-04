Rusland verstoort satellietnavigatie verkeersvliegtuigen

Het Russische leger verstoort sinds de invasie in Oekraïne satellietnavigatiesystemen van commerciële vliegtuigen. Dat zegt een Franse veiligheidstoezichthouder, die benadrukt dat er behoefte is aan betrouwbare alternatieven. Piloten van luchtvaartmaatschappijen hebben storingen gemeld in regio’s rond de Zwarte Zee, Oost-Finland en de enclave Kaliningrad, aldus Benoit Roturier, hoofd satellietnavigatie bij de Franse burgerluchtvaartautoriteit DGAC.