Europese landen kunnen Russisch gas indirect mogelijk toch in euro’s blijven betalen, terwijl de Russische president Vladimir Poetin juist heeft gezegd dat gas vanaf april met roebels moet worden afgerekend. Het Kremlin heeft namelijk een presidentieel decreet naar buiten gebracht waarin sprake is van een constructie waarbij buitenlandse partijen hun dollars en euro’s omzetten in roebels bij een Russische bank.