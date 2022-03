De oplopende rentes raken aan het vertrouwen in de woningmarkt. Dat komt naar voren in een maandelijkse peiling van de Vereniging Eigen Huis (VEH). De stemming over de huizenmarkt was als gevolg van de hoge huizenprijzen en het krappe aanbod al slecht. Daar komen nu de zorgen over de rentes bij, aldus de vereniging.