De Zuid-Hollandse gemeenten Vlaardingen en Lansingerland onderzoeken of ze duizend tot 1500 Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd kunnen opvangen. Bekeken wordt of deze vluchtelingen drie jaar kunnen worden ondergebracht in flexwoningen. De flexwoningen moeten worden gebouwd op locaties voor woningbouw die nu nog niet worden gebruikt en kunnen later voor andere groepen worden gebruikt.