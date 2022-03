Investeerder HAL heeft afgelopen jaar fors meer winst geboekt. De investeerder, die probeert baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis in te lijven, profiteerde volop van de verkoop van zijn belang in optiekbedrijf GrandVision. Het bedrijf achter brillenketens Eyewish en Pearle kwam vorig jaar in handen van EssilorLuxottica.