Steeds meer Nederlanders zijn lid van een energiecoöperatie, die lokaal duurzame energie opwekt door bijvoorbeeld een veld vol te zetten met zonnepanelen of windmolens laat bouwen. De afgelopen vijf jaar is het aantal leden van energiecoöperaties meer dan verdubbeld tot bijna 112.000, becijfert klimaatstichting HIER in de zogeheten Lokale Energie Monitor.