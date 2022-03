Het KNMI stelt vanaf donderdagmiddag code geel in vanwege kans op gladheid door winterse buien. Alleen voor Limburg is de weerwaarschuwing niet ’s middags al van kracht. In eerste instantie gaf het weerinstituut code oranje af, maar dat werd niet veel later weer ingetrokken. De weerdienst verwacht dat met name het wegverkeer last kan krijgen van gladde wegen.