Tegen een 22-jarige man uit Amersfoort is woensdag bij de rechtbank in Utrecht anderhalf jaar cel geëist voor verboden wapenbezit, drugshandel en het stelen van de mobiele telefoon, de bankpas en het id-bewijs van zijn zwaargewonde neefje. Het neefje werd per ongeluk neergeschoten door de jongere broer van de verdachte en overleed later in het ziekenhuis.