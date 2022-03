ING waarschuwt dat verduurzaming bedrijven stagneert

De verduurzaming van Nederlandse bedrijven stagneert, waarschuwt ING. De bank signaleert in een onderzoeksrapport dat een deel van de bedrijven investeringen in meer duurzaamheid momenteel uitstelt of vermindert vanwege „onzekerheden” in de markt. Ze wijzen bijvoorbeeld op stijgende inflatie, het coronavirus, de hoge energieprijzen en belastingen die samenhangen met klimaatbeleid. Het onderzoek werd uitgevoerd voor de Russische inval in Oekraïne.