Ridouan Taghi hekelt het besluit van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) om de digitale berichtservice eMates voorlopig te schrappen voor gedetineerden. Volgens Taghi, die als hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, kloppen de redenen die daarvoor worden gegeven niet. Dat stelt hij bij monde van zijn advocaat Inez Weski.