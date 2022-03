Berichten Taghi directe aanleiding stilleggen berichtenservice

Berichtendienst eMates, waarmee gedetineerden met de buitenwereld kunnen communiceren, is maandag door minister Frank Weerwind (Rechtsbescherming, D66) stilgelegd, nadat het OM bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) alarm sloeg over grote hoeveelheden niet gescreende berichten die konden worden verstuurd. „Directe aanleiding” voor de waarschuwing is het onderzoek naar crimineel handelen van Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught. Dat meldt het OM desgevraagd aan NRC.