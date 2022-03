Het is begrijpelijk dat door de oorlog in de Oekraïne ontwikkelingen elders in de wereld naar de achtergrond verdwijnen. Voor oorlogszuchtige regimes is dit bepaald goed nieuws, omdat ze het gevoel hebben dat ze een soort vrijbrief hebben gekregen om te handelen zonder dat ze werkelijk consequenties hoeven te vrezen. Het regime in Teheran is hier een klassiek voorbeeld van.