Canadese premier Carney heeft dinsdag ontmoeting met Trump

„Onze focus zal zowel liggen op de directe handelsdruk als de bredere toekomstige economische en veiligheidsrelatie tussen onze twee soevereine naties”, zei Carney.

Trump heeft herhaaldelijk gezegd buurland Canada te willen inlijven als 51e staat en kwam met handelsmaatregelen voor het land, een belangrijke handelspartner van de Verenigde Staten. Carney noemde de Amerikaanse acties tijdens zijn campagne regelmatig verraad en zei dat hij zou aandringen op gesprekken over het creëren van nieuwe banden op het gebied van veiligheid en defensie.

De Liberale Partij van de premier behaalde bij de verkiezingen 169 van de 343 zetels, net te weinig voor een parlementaire meerderheid.

De officiële opening van het Canadese parlement vindt later deze maand plaats. Buckingham Palace maakte vrijdag bekend dat de Britse koning Charles en koningin Camilla daarbij aanwezig zijn. Het tweedaagse bezoek van het koningspaar aan Ottawa staat gepland op 26 en 27 mei. Voor Charles zal het zijn twintigste officiële bezoek aan Canada worden, Camilla is toe aan haar vijfde. In mei 2022 waren ze er voor het laatst.

In maart ontmoette de koning de nieuwe leider van Canada, dat onderdeel is van het Gemenebest.

De laatste keer dat een Britse vorst bij de opening van het parlement aanwezig was, is al bijna vijftig jaar geleden. Wijlen koningin Elizabeth was in 1977 de laatste.