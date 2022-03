Oekraïne en het akkoord met Iran

„Het interesseert mij niet wat Biden van me denkt.” Het had een uitspraak van de Russische president Poetin kunnen zijn. Het was echter de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman die deze woorden uitte tijdens een interview met het Amerikaanse blad The Atlantic. De kroonprins liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij waarschuwde de VS zich niet met de Saudische binnenlandse politiek te bemoeien. Hij erkende dat „wij niet het recht hebben om de VS de les te lezen. Maar datzelfde geldt voor jullie.”