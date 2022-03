Raad eens wie er op bezoek was in de Verenigde Arabische Emiraten, afgelopen vrijdag? De rode loper in Abu Dhabi ging uit voor niemand minder dan Bashar al-Assad, de president van Syrië. Het was zijn eerste bezoek aan een ander Arabisch land sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011. In al die jaren bezocht hij alleen Rusland en Iran.