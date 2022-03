De Rotterdamse PvdA-wethouder Roos Vermeij gaat samen met voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher in Amsterdam aan de slag als informateur. Zij begeleiden de komende weken het proces waarin PvdA, GroenLinks en D66 onderzoeken of ze samen een nieuw stadsbestuur kunnen vormen. Dat schrijft de Amsterdamse PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman in een brief aan de gemeenteraad.