Meerdere Duitse deelstaten willen dat het pro-Russische Z-symbool strafbaar wordt. Iris Spranger, senator voor de deelstaat Berlijn, zegt maandag in de Duitse krant Der Tagesspiegel dat het Z-symbool in bepaalde contexten gelijk staat aan de goedkeuring van oorlog en agressie. „Dat zou wettelijk strafbaar zijn en in dat geval zullen we direct ingrijpen”, aldus Spranger.